Port de bracelet électronique: Ismaïla Madior Fall sensibilise les journalistes et acteurs de la société civile

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2023

Dans le souci de lutter contre l'engorgement des prisons, des modes d’aménagement des peines ont été introduites sans grand succès. C'est pourquoi des journées de sensibilisation à l'endroit des journalistes et acteurs de la société civile, sur le bracelet électronique, sont organisées par la direction des Affaires criminelles et des Grâces du ministère de la Justice.



Ainsi,12.000 prisonniers sont incarcérés dans les 37 établissements pénitenciers du Sénégal.



D’après Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, l'objectif de ces rencontres est d'amener les participants à mieux cerner le cadre juridique, technique et institutionnel, lié au bracelet électronique, afin de contribuer à son appropriation par les populations.



