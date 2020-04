Port du masque obligatoire dans les studios: La mesure est levée après concertation CNRA, CDEPS et le Ministère de l'Intérieur

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

L’obligation de port du masque est levée sur les plateaux de télévisons. Mais, il reste que les télévisions ont droit à 5 invités. C’est la principale décision retenue à la réunion qui s’est tenue entre les services du ministère de l’Intérieur et les responsables du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS).



Suite à l’arrêté d’Aly Ngouille Ndiaye, prescrivant le port obligatoire du masque de protection dans certains lieux durant l’état d’urgence, disposition qui s’applique notamment aux « services du secteur privé », des forces de l’ordre avaient alors demandé le respect du port de masque, y compris sur les plateaux de télévision.



Une décision contre laquelle certaines télévisons ont protesté auprès des instances de régulation de la presse, notamment le CNRA et le CDEPS. Pour arrondir les angles, il a été retenu que le port de masque reste obligatoire sur les plateaux, accueillant plus de 5 invités. D'après le communiqué conjoint, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre entre les participants de l’émission sur le plateau de télévision, reste aussi une obligation.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos