Port vestimentaire: « les écoles étrangères appliqueront ce que le Sénégal aura décidé… » ( PM Ousmane Sonko)

Le premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce jeudi la réunion interministérielle sur la préparation de la rentrée 2024-2025. Des recommandations ont été prises y compris sur le port vestimentaire. Afin d'assurer les conditions d'une éducation inclusive, garantissant le libre accès de tous les enfants à l’école, sans distinction aucune, notamment portant sur le port vestimentaire, le chef du gouvernement a interpellé le ministre de l'éducation nationale sur la question. Moustapha Guirassy devra soumettre, au plus tard le 27 septembre 2024, un arrêté invitant les établissements scolaires à conformer leurs règlements intérieurs aux dispositions de la constitution.







De l’avis d’Ousmane Sonko, au delà de ces uniformes, il faut que l’Etat veille à éradiquer toute forme de discrimination portant sur des élèves relativement à des ports vestimentaires. « Nous sommes dans un pays où l’Etat, malheureusement, fait montre de beaucoup de faiblesse. Et chacun réglemente à sa façon. Dans d’autres pays, quand il est édicté que tel port vestimentaire n’est pas autorisé, tout le monde se conforme. En République ça marche de cette façon. Je vous exhorte à nous présenter un arrêté le plus rapidement possible qui réglemente cette question, de sorte qu’aucun élève ne puisse être discriminé sur cette base. Cette réglementation devra être appliquée par toutes les écoles y compris celles dites étrangères. Elles sont en terre sénégalaise car, il n’y a que les représentations diplomatiques qui sont considérées comme terres étrangères. Donc elles appliqueront ce que le Sénégal aura décidé » a lancé le premier ministre qui s’est longuement exprimé sur les grandes mesures prises pour une année scolaire réussie

Source : https://www.dakaractu.com/Port-vestimentaire-les-e...