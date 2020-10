Portabilité et Identification des abonnés: Le Dg de l’ARTP lance l’Acte 2 de la campagne nationale de communication à Matam Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’ARTP, M. Abdoul Ly a procédé au lancement de la campagne nationale de communication institutionnelle sur la portabilité et l’identification des abonnés aux services de la téléphonie mobile.



La cérémonie a eu lieu ce samedi 17 octobre 2020, à Doumga Ouro Alpha, dans la commune de Bokidiawé (région de Matam).



C’était en présence des autorités locales du département, du Dg de Free et des représentants des directeurs généraux de Sonatel et d’Expresso ainsi qu’une délégation de Pro Mobile et de l’opérateur régional Hayo.



D’emblée, le régulateur en chef rassure son monde concernant la portabilité. « Depuis 2015, une procédure simple, fluide et efficace permet à tout abonné qui le souhaite, de porter son numéro en moins de 24h avec une durée maximale d’interruption de 2h », rappelle-t-il.



En effet, la portabilité est la possibilité pour un abonné, s’il remplit certaines conditions au préalable, de pouvoir conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur.



C’est dire que la portabilité est assujettie à la satisfaction de certaines conditions, parmi lesquelles l’identification fiable du demandeur.



Justement la reprise de la campagne de communication institutionnelle sur l’identification, a été l’autre annonce forte du Dg de l’ARTP, ce week-end à Matam.



Pour lui, « c’est pour garantir une meilleure sécurité à tous les concitoyens et de lutter ainsi contre tous les délits liés à l’utilisation du téléphone portable ».



Tout ceci sera axé sur « un plan de communication, avec des supports simples, accessibles et digestes », informe M. Ly.



Natif du terroir, ce dernier n’a pas manqué de rassurer les populations de Matam, sur sa ferme volonté d’apporter au plus vite les solutions idoines aux nombreux problèmes de qualité de service constatés dans la zone.



D’ailleurs, la qualité de service en question est l’une de mes principales priorités depuis sa prise de fonction à la tête de l’autorité.



En conclusion, M. Abdoul Ly a réitéré ses sincères remerciements à l’endroit de Son Excellence le président de la République Monsieur Macky SALL, pour le choix porté sur sa modeste personne pour diriger l’ARTP.









































