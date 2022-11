Portrait / Arame Thiam, artisane : La fabrication de canaris n'étanche pas la "soif" des...

La fabrication de canaris est le quotidien de certaines femmes de Podor. Il est visible sur les lieux que l’activité de fabrication de canaris n’est de tout repos. Elle exige de la force, de la détermination, de l’ingéniosité et une volonté exprimée pour mieux tenir et aboutir à des résultats profitables.

Parmi ces femmes dégourdies et travailleuses, une brave dame se distingue du groupe et attire l’attention des reporters de Leral TV, qui l’ont accrochée pour en savoir sur les activités de fabrication de canaris. Très connue, elle raconte avec amertume et désolation, son quotidien de femme.

Exerçant ce métier depuis belle lurette, Arame Thiam avec son physique de femme épuisée par le dur labeur, indique que le métier ne nourrit pas sa..."femme", malgré les difficultés. Mais, elles sont obligées de s'accommoder pour satisfaire la demande familiale. Sous ce registre, la native de Podor a lancé aussi un message à l'endroit des autorités locales pour un soutien davantage indéfectible.