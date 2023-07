[Portrait] Bachelière avec la mention très bien : Yacine Fall, la consécration du «petit génie» de Ndande Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2023 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|

Yacine Fall, 20 ans, continue de faire parler d’elle. Désignée meilleure élève du Sénégal au Bfem, en 2020, cette pensionnaire du lycée de Ndande a élevé la barre plus haut avec une mention très bien au baccalauréat 2023 (17,96/20). Lesoleil.sn est allé à la rencontre de ce petit génie. Dans son quartier Darou Diène sis […] Yacine Fall, 20 ans, continue de faire parler d’elle. Désignée meilleure élève du Sénégal au Bfem, en 2020, cette pensionnaire du lycée de Ndande a élevé la barre plus haut avec une mention très bien au baccalauréat 2023 (17,96/20). Lesoleil.sn est allé à la rencontre de ce petit génie. Dans son quartier Darou Diène sis au cœur de Ndande, Yacine Fall est visiblement devenue une star. Malgré une forte canicule qui sévit dans cette partie du Cayor, en ce lundi 10 juillet, adultes, enfants et plus petits, tous sont fiers de nous orienter vers sa maison familiale. « Yacine habite là-bas », « Oui c’est elle la meilleure élève », « Allez tout droit », « C’est le bâtiment de couleur blanche juste au fond »…Ici, tout le monde connaît ce « petit génie », comme l’appelle affectueusement Abou Latif Diène, son ancien camarade de classe. Ses performances au baccalauréat 2023, détaillées dans son relevé de notes, font le tour de la toile. Avec une mention très bien en Série S2, cette pensionnaire du lycée de Ndande, dans le département de Kébémer, a tout simplement confirmé. En effet, pour cette année, elle a obtenu une moyenne de 17,65/20 au premier semestre et 18,13/20 au second. Mais dans cet exploit, Yacine Fall n’y trouve rien d’exceptionnel. « C’est naturel », insiste-t-elle, visiblement très avare en parole. Dans son cursus scolaire, Yacine s’est fixée des objectifs qu’elle a, aujourd’hui, atteints. « J’ai la sensation que j’ai fait ce que je devais faire », murmure-t-elle, entourée de ses deux parents et de son petit frère. Son secret ? Le travail. « Je ne me fixe pas de limites, j’ai toujours persévéré », lâche la fille, élancée et de teint clair. Yacine ne détient pas de téléphone. Mais selon elle, la raison est toute simple : « Je ne veux pas être distraite ». Yacine n’a jamais eu une moyenne en dessous de 17/20 ! Bien qu’étant en Série scientifique, la meilleure élève du Sénégal lors du Bfem 2020 n’a jamais pour autant sous-estimé les matières littéraires. Ses notes (16/20 en Français, 18/20 en philosophie et en Anglais) lors du baccalauréat le prouvent amplement. « Faire focus sur les matières scientifiques ? Cela m’aurait empêché de travailler sur les autres matières et moi, je me suis toujours dit que je pouvais trouver mon avenir dans n’importe quelle filière », confie-t-elle à lesoleil.sn, rappelant que « toutes les matières sont liées ». Issue d’une famille modeste, la nouvelle bachelière dit « réfléchir » sur son avenir parce que, souligne-t-elle, « durant toute l’année scolaire, je m’étais concentrée sur le baccalauréat », même si elle admet qu’au Collège, elle rêvait devenir policière, médecine puis écrivaine. Proviseur du lycée de Ndande, Kady Diédhiou fait remarquer que son établissement a toujours été un lycée d’excellence. Il compte plus de 1700 élèves et polarise environ 46 villages. « Cette année-ci, c’est peut-être la confirmation », dit-elle, le sourire aux lèvres. Elle informe que la moyenne au premier tour du bac tourne autour de 60%, avec 18 mentions déjà au tableau. Mais pour le cas de Yacine Fall, elle parle de « consécration » d’un travail acharné. « Elle est un pur produit de Ndande qui a fait toutes ses études dans la localité. Mais, le plus impressionnant, c’est qu’elle n’a jamais eu une moyenne annuelle en-dessous de 17 », ajoute Mme Diédhiou, qui vient d’écouler trois années à la tête ce lycée. Elle dépeint son élève comme étant timide, effacée et très disciplinée. « C’est un grand plaisir que nous avons eu, à travers ma personne, toute l’équipe pédagogique, d’avoir encadré une élève aussi brillante que Yacine », ajoute la professeure d’Education physique et sportive (Eps) de formation. Elle plaide auprès des autorités étatiques un accompagnement qu’il faut pour sa « fille » Yacine Fall dans ses études supérieures « afin de réaliser ses rêves ». De nos envoyés spéciaux: Salla GUEYE, Samba O. FALL (textes) et Ndèye Siny SAMB (Photos)



