La réussite peut naître d’un échec. Après une expérience pas assez concluante dans l’entreprenariat en France, Bamba Lô a pris son envol avec son entreprise Paps. Pour cette entreprise de transport et de logistique axée sur la technologie, qui va du stockage à la livraison en passant par le fret et les opérations douanières, l’aventure […]

La réussite peut naître d’un échec. Après une expérience pas assez concluante dans l’entreprenariat en France, Bamba Lô a pris son envol avec son entreprise Paps. Pour cette entreprise de transport et de logistique axée sur la technologie, qui va du stockage à la livraison en passant par le fret et les opérations douanières, l’aventure a démarré il y a six ans avec une Page Facebook et deux motos. Aujourd’hui, elle pèse près de 5 millions de livraison en 2022 et est présente au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin, en Guinée et en France.

L’Africa Ceo Forum est l’occasion rêvée pour les entrepreneurs de nouer des partenariats et relations d’affaires. L’enceinte de l’hôtel Ivoire qui trône au cœur d’Abidjan est bruyante, l’événement est de dimension mondiale. Au bar aménagé pour le Networking, d’interminables échanges, mêlés aux rires installent une ambiance détendue. Les cartes de visite passent de main en main pour consolider les prises de contact et mener sans doute à des partenaires gagnant-gagnants. En costume noir, la boule à zéro, le Sénégalais Bamba Lô sort de la mêlée. Sourire permanent, il distribue des gestes de sympathie. Avenant, des secondes ont suffi pour le convaincre de livrer son parcours d’entrepreneur. Sa réussite est née d’une expérience pas du tout fructueuse qui n’a duré que trois ans. Après des études en Commerce en France, Bamba Lô décide de se lancer dans l’entrepreneuriat. Il a créé dès lors une entreprise. « Ma première société a été créée en France en 2012 et avec beaucoup d’erreurs, le service a arrêté en 2015. Et c’est cette mauvaise expérience qui a favorisé la réussite. Ce sont les échecs qui nous mènent au succès », dit-il serein, assis au stand de l’Apix entouré de représentantions d’infrastructures telles que le Train express régional. Après cette expérience, il se lance au pays en mettant en place un centre d’appel et vend ainsi des abonnements sur proposition d’un opérateur. La contrainte dans cette activité était que les clients devaient se déplacer en agence avant 16h30. Ce qui lui rappelle la nécessité d’un bon système logistique dans le business. C’est à partir de ce moment que l’idée d’explorer le marché de la livraison lui est venue.

D’une page Facebook à des millions de livraison

Après l’échec en France, Bamba Lô, jeune Sénégalais qui a fait son cycle primaire et secondaire entre Maristes et Dakar a décidé, il y a six ans de mettre en place, son entreprise spécialisée dans la logistique et la livraison, Paps. Le métier de Paps est de créer une infrastructure logistique des frontières vers les villages les plus éloignés. « On a constaté qu’il y avait un manque sur le marché. La logistique était dominée par les sociétés internationales et elle s’arrêtait au niveau du port ou à l’aéroport. On a ainsi créé une technologie qui permet à des clients de suivre à temps réel tout ce qui se passe et qui permet aux acteurs du secteur de l’informel de pouvoir avoir plus de business en étant plus organisé », explique Bamba Lô. Dans un marché pas assez développé à l’époque, les débuts furent difficiles. Pour débuter, il ne disposait que d’une page Facebook et de deux scooters. L’expérience étant bonne, il se retrouve assez sollicité au bout de quelques mois d’activité. « On a démarré avec l’ambition de combler un manque sur le marché. Tout est parti d’un constat et d’une expérience professionnelle. Je me suis dit, dès lors, qu’il y a quelque chose à faire dans ce secteur. J’ai créé une page Facebook. J’ai démarré avec une page Facebook et deux scooters point final. Au bout de quelques mois, la demande à travers la page Facebook était importante en 2016 », se rappelle-t-il, d’une voix qui exprime une grande fierté. Aujourd’hui, « Paps » a grandi et a dépassé les frontières puisqu’étant présente en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Bénin et en France. Pour ce qui est du chiffre d’affaires, il est conscient que l’argent ne veut pas de bruit. « Je le dirai la prochaine fois, certains vont penser que chiffres d’affaires égalent… », rigole-t-il. En 2022, « Paps » a réalisé selon lui, 4 680 000 livraisons. « Paps » bénéficie également de la confiance des investisseurs. En janvier 2022, elle a réussi à mobiliser 4,5 millions de dollars, soit 2,6 milliards de Fcfa auprès de grands groupes d’investisseurs tels que Saviu Ventures et Uma Ventures, Yamaha Motor Co., Ltd, Lofty Capital, Proparco, Google black founder fund, To.org, Kepple Ventures et Enza Capital. « Je suis fier du travail abattu par l’ensemble des équipes qui nous a permis de concrétiser cette levée de fonds aujourd’hui. Notre ambition est claire : devenir la première structure panafricaine de logistique aux standards internationaux. Nous nous sommes donnés pour mission d’aider nos clients à être plus productifs et performants. Je me réjouis également de la confiance des investisseurs de renoms qui nous rejoignent pour construire la logistique de demain », avait apprécié Bamba Lô.

Faire rayonner le Sénégal

Même si « Paps » est actuellement présente dans 5 pays, Bamba Lô veut poursuivre son ambition de faire rayonner le Sénégal, en étant un champion dans son secteur. « On est devenu un facilitateur de business pour les clients, une société positionnée pour permettre aux entreprises de ne jamais être en rupture de stock, de permettre aux sociétés de toucher tous les clients à Tambacounda, à Dakar etc. Le client qui est à Tambacounda ne doit pas être discriminé. Il doit avoir son bien quand il l’achète. Ainsi nous voulons faire rayonner le Sénégal », affirme Bamba Lô. Son défi est également la création d’emplois. Rien qu’au Sénégal, le nombre d’emplois est estimé à 128. « Au delà de la création d’emplois, nous autonomisons les gens car nous travaillons avec les entrepreneurs », estime Bamba Lô. Sa fibre d’entrepreneur, il la tient de son idole, feu Ameth Amar, fondateur de Nma Sanders. Et il se dit plus que jamais déterminé à perpétuer son œuvre en se disant toujours que rien ne sera facile pour un entrepreneur. Nous voulons consolider l’Afrique francophone, nous ouvrir à d’autres pays pour que le Sénégal rayonne », ajoute Bamba Lô. Âgé de 37 ans, il est déterminé à poursuivre son bonhomme de chemin, s’appuyant sur sa devise de toujours, « à la fin tout ira bien ».

Demba DIENG

Source : https://lesoleil.sn/portrait-bamba-lo-entrepreneur...