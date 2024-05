Portrait/ Mame Seydou N'Dour, Patron de la Police Nationale: Un Parcours Remarquable dans la Police Sénégalaise

Mame Seydou N'Dour est une figure éminente dans le domaine de la sécurité au Sénégal. Âgé de 54 ans et né à Dakar, il est le Contrôleur Général de Police, marié et père de sept enfants. Son parcours académique et professionnel est marqué par des réalisations impressionnantes et un dévouement sans faille à la sécurité et à la justice.



Parcours Académique et Diplômes

La formation académique de Mame Seydou N'Dour est solide et diversifiée. En 2017, il a obtenu un Master 2 en Défense-Sécurité-Paix, où il a été le major de sa promotion. Il détient également une Licence en Droit avec une spécialisation en Droits des Affaires, obtenue en 1993. Ses études secondaires se sont conclues avec succès en 1989 avec l’obtention de son Baccalauréat, précédé par le Brevet de Fin d’Études Moyennes en 1986 et le Certificat d’Études Primaires et Élémentaires en 1982.



Diplômes Professionnels et Qualifications Spéciales

La carrière de Mame Seydou N'Dour est également riche en qualifications professionnelles. Il a obtenu le diplôme de Commissaire de Police, où il était également major de sa promotion. Parmi ses autres distinctions, on compte des diplômes en lutte contre le trafic de stupéfiants, en maintien de la paix, ainsi que divers certificats internationaux de sécurité et de formation militaire. Notamment, il a suivi le cours le plus élevé des Nations Unies, le Senior Mission Leaders Courses, et détient le Brevet Élémentaire de Parachutiste.



Expériences Professionnelles

Depuis novembre 2019, Mame Seydou N'Dour est le Directeur de la Police de l'Air et des Frontières (DPAF) et le Coordonnateur National des Programmes Européens POC et SENSEC. Avant cela, il a été Directeur de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage (DPETV) de 2015 à 2019 et Directeur de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) de 2013 à 2015. Son parcours comprend également des rôles de leadership dans divers commissariats à travers le pays, renforçant ainsi sa vaste expérience dans la gestion et la répression des crimes.



Expériences Internationales

Mame Seydou N'Dour a aussi contribué à des missions internationales de maintien de la paix avec les Nations Unies. De 2000 à 2002, il a servi dans l'Administration Transitoire des Nations Unies au Timor Oriental (UNTAET). Il a également participé aux opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) de 2004 à 2005, apportant son expertise et son dévouement à des missions cruciales pour la paix mondiale.



Décorations et Distinctions

En reconnaissance de ses services exceptionnels, Mame Seydou N'Dour a été décoré à plusieurs reprises. Il est Officier et Chevalier de l’Ordre National du Lion du Sénégal, ainsi que Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Il a reçu des médailles d’honneur de la Police Nationale du Sénégal, des Nations Unies, et des distinctions internationales de la police espagnole et française.



Compétences et Contributions

Outre ses compétences professionnelles, Mame Seydou N'Dour maîtrise parfaitement l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral, et possède de solides compétences en informatique. En 2014, il a été élu Homme de l’année par l’ONG Jamra, en reconnaissance de ses efforts remarquables dans la lutte contre le trafic de drogue.





Mame Seydou N'Dour incarne l’excellence et le dévouement dans le domaine de la sécurité publique. Son parcours exemplaire, ses compétences diversifiées et son engagement envers la justice font de lui un pilier de la sécurité au Sénégal et un modèle de leadership dans le maintien de la paix et de l’ordre.













4