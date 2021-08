Portrait : Qui est Mamadou Makhtar Laye, 6e Khalife de la communauté Layène ?

La disparition de l’illustre fils de Seydina Issa Rouhou Lahi, Abdoulaye Thiaw Laye survenue dans la nuit du lundi, va constituer une continuité de l’œuvre du Mahi.



Le successeur du défunt Khalife désormais connu, demeure non seulement un érudit, mais aussi un intellectuel.



C’est au Sénégal qu’il a débuté ses études. Après le lycée Blaise Diagne, Mamadou Makhtar Laye Ibn Seydina Mandione Laye s’est rendu à l’étranger notamment au Maroc et en France.



Après 10 ans dans cette partie de l’Europe occidentale, le nouveau Khalife est revenu au bercail et a notamment travaillé dans le secteur des télécommunications en tant qu’expert en informatique.



Serigne Mamadou Makhtar Laye est aussi un homme cultivé, effacé et très discret.



À 69 ans, il devient le 6e Khalife de la communauté Layène et devra conduire ses destinées, poursuivre l’œuvre de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et protéger ainsi l’héritage du Mahdi.



