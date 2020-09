Portrait d’un des 50 leaders les plus influents de l’UEMOA : Mohamed Moctar CHLEUH, le leader du riz en Afrique Dans un monde et, en particulier en Afrique, où les cycles d’insécurité alimentaire s’intensifient, des promoteurs africains s’investissent pour inverser la tyrannie de la fracture. Fier d’être Malien, et, de le servir, l’opérateur économique, Mohamed Moctar CHLEUH en est une des figures emblématiques.

À la tête depuis 1987, de SDC HOLDING, un des leaders du riz en Afrique, Monsieur Mohamed Moctar Chleuh, qui a acquis une grande expérience et bonne réputation, dans ce secteur hautement stratégique, a su entretenir et développer un partenariat fort, avec le géant mondial des commodities, Groupe Louis Dreyfus. Il est aussi, l’un des nouveaux champions africains de la promotion du riz local.



Son ambitieux méga projet agroalimentaire de construction d’une usine de décorticage du riz paddy de dernière génération, d’un coût d’investissement de 14 millions d’Euros (soit 9 milliards 183 millions de Fcfa) avance à pas de géant. Cette usine devra permettre, d’économiser les transferts de devises, les dédouanements, les frais portuaires nationaux et internationaux. Au grand bonheur des consommateurs.



Le groupe SDC jouit d’une expertise avérée dans ce secteur et, de la confiance de ses partenaires, qui sont de grands groupes bancaires africains et financiers et des grandes assurances telle que Coface. Sa notoriété a dépassé les frontières de la sous-région africaine.



SDC Holding développe plusieurs marques dont Bongou riz local et Bongou à l’importation. Dans l’importation de ce produit hautement stratégique, où, il est le numéro un, avec une stratégie adossée sur la transformation de dupliquer le modèle, bâti sur l’expérience et la redistribution des richesses à l’économie locale, SDC Holding est présent au Sénégal (Siège), en Côte d’Ivoire (SDC Holding Industrie), et au Mali à travers sa succursale.



Selon nos informations, le financement du méga projet est clôturé et, le délai de la construction et de l’installation de l’usine est annoncée pour le 1er janvier 2022.



