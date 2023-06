Portrait de Malick Sow : Un leader exemplaire dans le secteur public et de l'Enseignement supérieur Voici le portrait du Secrétaire Général de l'Agence Sénégalaise d'Études Spatiales, Malick Sow Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 13:03 | | 1 commentaire(s)| Malick Sow est un grand monsieur, doté de compétences exceptionnelles dans le secteur public. Sa vaste connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'administration publique, lui permet de s'impliquer pleinement et d'initier des actions de grande envergure. En tant qu'administrateur civil principal, il excelle dans la coordination d'équipes et la gestion des ressources humaines.



Il possède une expertise reconnue dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que dans les politiques de gouvernance universitaire. Ses compétences en matière de développement territorial, de budgétisation et de gestion de projets, lui ont permis de contribuer efficacement à la mise en œuvre de programmes et de projets locaux.



Malick Sow est également un expert-évaluateur professionnel de l'Autorité nationale d'Assurance qualité de l'Enseignement supérieur (ANAQ-SUP), ce qui témoigne de son engagement en faveur de l'excellence académique.



Nommé ce mercredi 14 juin 2023, Secrétaire général de l'Agence Sénégalaise d'Etudes spatiales, il a, tour à tour, occupé de hautes fonctions au niveau de l’administration publique sénégalaise. Occupant jusque-là le poste de Secrétaire général de Société nationale Sénégal Numérique SA, il a apporté sa contribution précieuse dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'entreprise.



En tant que secrétaire général de l'Université de Thiès, Malick Sow a contribué à la gouvernance et à la gestion efficace de l'établissement. Il a coordonné les activités administratives, techniques et financières, veillant à ce que les objectifs stratégiques de l'université soient atteints. Son rôle de gardien des sceaux de l'université témoigne de sa rigueur et de son intégrité.



Il a également acquis une expérience significative en tant que secrétaire général du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, où il a joué un rôle essentiel dans la coordination et la mise en œuvre des politiques du ministère. Sa connaissance approfondie des procédures administratives et financières, a contribué à garantir le bon fonctionnement du ministère.



Malick Sow a également une expérience solide au niveau local, ayant occupé des postes clés au sein de la Commune de Ziguinchor. En tant que secrétaire général, il a apporté son expertise à la gestion administrative, financière et des projets de la commune.



Il a suivi de nombreuses sessions de formation et séminaires, ce qui témoigne de son engagement continu dans le développement de ses compétences professionnelles. Ses réalisations en tant que coordonnateur national du Programme de formation d'un million de codeurs et en tant que coordonnateur administratif national de la mission de la NASA, 2018, démontrent sa capacité à gérer des initiatives ambitieuses.



Malick Sow est reconnu pour son sens relationnel exceptionnel, son intégrité et sa discrétion. Il possède une excellente culture administrative et une connaissance approfondie des enjeux du secteur.



Malick Sow est un grand monsieur dont les compétences et l'expérience professionnelle témoignent de son expertise dans le secteur public. Sa connaissance approfondie de l'organisation et du fonctionnement de l'Administration publique, en fait un spécialiste incontournable.



En tant qu'administrateur civil principal, Malick Sow a démontré d'excellentes capacités d'initiative, de coordination d'équipe et de gestion des ressources humaines. Il possède également de solides connaissances en politique nationale de développement de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi qu'en politiques de gouvernance universitaire. Sa maîtrise des procédures de gestion financière, des marchés publics et des stratégies de développement, contribue à son efficacité dans la conduite de projets de développement.



Malick Sow qui occupe depuis hier, le poste de secrétaire général de l'Agence Sénégalaise d'Etudes spatiales, a également été SG de la Société nationale Sénégal numérique SA et de l'Université de Thiès. À travers ces responsabilités, il a démontré sa capacité à assister les directeurs généraux et les recteurs, dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, ainsi que dans la coordination des activités des différentes entités.



Son expérience en tant que secrétaire général du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, témoigne de sa contribution à la mise en œuvre et au suivi des politiques ministérielles. Il a coordonné les activités des services administratifs et techniques du ministère, veillé à l'application des décisions et assuré la gestion du courrier et des archives.



En outre, Malick Sow a participé à des sessions de formation et de renforcement des capacités dans des domaines tels que le leadership numérique, la fonction de secrétaire général d'université, la gouvernance des universités africaines et le rôle du secrétaire général dans la transformation de l'action publique.



Sa polyvalence et sa capacité à coordonner des projets et des équipes, tout en maintenant une excellente culture administrative et un sens relationnel développé, font de Malick Sow un acteur clé dans le domaine du développement territorial, de la gestion des ressources et de l'amélioration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au Sénégal.



Grâce à ses compétences et à son expérience, Malick Sow a grandement contribué à la mise en place de politiques et de projets favorisant le développement du secteur public et de l'enseignement supérieur au Sénégal. Sa dévotion, son intégrité et sa discrétion, font de lui un modèle pour ses pairs et un atout précieux pour toute organisation avec laquelle il travaille.

Accueil Envoyer à un ami Partager