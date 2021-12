Pose de la 1ère pierre du port en eau profonde le 3 janvier prochain : Du lourd à Ndayane !

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Décembre 2021 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Le port de Ndayane dont la première pierre va être posée le 3 janvier 2022 par le président Macky Sall, sera construit sur une superficie de 1200 ha. Meïssa Mbaye , conseiller technique au Port de Dakar rappelle dans la foulée que la première phase dudit projet, d’un coût de 448 milliards de francs Cfa soit 840 millions de dollars, sera réalisée par le groupe émirati Dubaï port world.



Les responsables techniques du projet soulignent que situé sur la petite côte à 35 Km par la mer et à 70 km par la route au Sud de Dakar, le futur port multifonction permettra de décongestionner significativement le port autonome de Dakar qui capte actuellement 95% des échanges commerciaux du Sénégal, mais aussi 80% des hydrocarbures et 65% des autres trafics du Mali.



Il faut noter que le futur port de Ndayane va abriter un terminal à conteneur sur 300 ha, un chenal maritime de 5 km et un quai de 840 mètres d’une profondeur de 18 mètres dimensionné pour accueillir des post-panamax et des navires de 366 mètres de long.

Par ailleurs, M. Mbaye confie que la deuxième phase du projet dont le financement va nécessiter la mobilisation de 290 millions de dollars, verra la construction d’un deuxième quai de 410 mètres et le dragage supplémentaire du chenal marin.



La mise en service de ce quai, à en croire Meïssa Mbaye, permettra de traiter des navires de 400 mètres de long. Aussi, note-t-on, de nouvelles liaisons routières et ferroviaires relieront le port à Dakar au réseau de transport régional.



Le port de Ndayane, selon les responsables, va occasionner la création de milliers d’emplois et d’autres infrastructures au profil des populations locales. A l’en croire, ce port qui sera jumelé à une zone industrielle portuaire, « sera le plus grand de l’Afrique de l’Ouest et pourra accueillir les plus gros navires de l’espace maritime ».



Bassirou MBAYE





Source : En prélude à la pose de la première pierre dans le cadre de la réalisation du port en eau profonde de Ndayane, le ministère des pêches et de l’économie maritime a organisé, via le Port autonome de Dakar (Pad), un « déjeuner de presse » pour communiquer sur cet important projet.Source : https://www.lejecos.com/Pose-de-la-1ere-pierre-du-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook