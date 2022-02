Pose de la première pierre de l'institut culturel allemand : Le Sénégal et l'Allemagne consolident leur relation culturelle Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a accompagné ce lundi 21 février 2022, le Président d'Allemagne Frank Walter Steinmeier lors de sa visite au Musée Léopold Sédar Senghor.



Dans la même occasion, le ministre et son collègue de l'urbanisme, Abdoulaye Sow, ont assisté à la pose de la première pierre de l'institut culturel allemand Goethe-Institut à Fann Résidence.



Le Chef d'Etat allemand a dit toute sa fierté de présider cette cérémonie de pose de la première pierre de l'institut qui sera implanté à côté de la Maison de Senghor.



Frank Walter Steinmeier et le ministre Abdoulaye Sow, ont loué le dynamisme des relations de coopération culturelle entre le Sénégal et l'Allemagne.









Accueil Envoyer à un ami Partager