Pose de la première pierre de l’université de Touba, mercredi

Mercredi 5 Décembre 2018

Dakar, 4 déc (APS) - La cérémonie de pose de la première pierre des travaux de l’Université de Touba se tient mercredi à partir de 10 heures, à Touba Madiyana, dans la capitale du mouridisme, annonce un communiqué.



Selon le communiqué, cette cérémonie se tient suite à une consigne du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, "maître d’ouvrage" de l’université de la ville sainte de Touba et de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, "maître d’ouvrage délégué".



L’Université de Touba "est dénommée officiellement Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation’’. Ses programmes pédagogiques "ont été confiés au dahira Rawdu Rayahiine dirigé par Serigne Ahmadou Badawi Mbacké ibn Serigne Fallou Mbacké en partenariat avec les services étatiques concernés’’, souligne le communiqué.



Il précise que les travaux estimés à 37 milliards de francs CFA sont confiés à l’entreprise Touba Matériaux, dirigée par Abdoul Ahad KA, en partenariat avec le dahira des ingénieurs mourides dirigé par Serigne Mame Thierno Mbacké.



La pose de la première pierre va enregistrer la présence de "toute la famille de Serigne Touba’’ et d’une délégation gouvernementale du Sénégal et des autorités religieuses et coutumières.

















