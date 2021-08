Positif à la Covid-19, Idrissa Guèye (PSG) forfait pour le Trophée des Champions Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 01:58 | | 0 commentaire(s)|

Idrissa Gueye, le milieu du PSG, est forfait pour le Trophée des champions, ce dimanche soir. Le Sénégalais a été testé positif à la Covid-19 et placé à l’isolement. Pressenti pour occuper le poste de sentinelle et porter le brassard lors du Trophée des champions ce dimanche soir face à Lille, Idrissa Gueye ne sera pas sur la pelouse du stade Bloomfield de Tel-Aviv. Comme annoncé par RMC, le milieu sénégalais aurait été testé positif à la Covid-19 lors du test auquel se sont soumis les Parisiens à leur arrivée en Israël, samedi soir. Danilo Pereira ou Wijnaldum pour le remplacer En vertu du protocole, il a été placé à l’isolement du reste du groupe. Ce forfait de dernière minute, qui s’ajoute à la longue liste de joueurs absents ou pas opérationnels, va obliger Mauricio Pochettino à trouver une solution de repli qui pourrait être Danilo Pereira ou Georginio Wijnaldum. Les deux hommes sont revenus à l’entraînement il y a dix jours et ne devaient, a priori, pas débuter la rencontre.



