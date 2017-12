Poste Thiaroye se débarrasse de ses marchands ambulants Après Pikine, c’est Thiaroye qui s’est débarrassé à son tour des constructions anarchiques situées le longue de la route nationale. Les tabliers et autres marchands ambulants qui y exercent le petit commerce, ont été déguerpis ce vendredi par les autorités, armées de bulldozers et de pelles mécaniques.

Les autorités de Pikine poursuivent leur campagne contre les constructions anarchiques. Après Bountou Pikine, Dalifort, elles ont effectué une descente ce matin au rond –point qu’ils ont débarrassé de toutes ses constructions et installations anarchiques. Vendeurs d’étals, marchands ambulants, tenanciers de cantines sauvages ont tous été déguerpis par les bulldozers sous la supervision du préfet de Pikine. « Il y a tellement d’encombrement sur les routes de la banlieue. On ne peut plus supporter de voir des gens qui viennent occuper les trottoirs de manière anarchique », a expliqué le Préfet de Pikine, Pape Demba Diallo devant la presse.



Il ajoute avec détermination : « Il ne peut pas y avoir de relogement vu que les commerçants qui ont occupé la route, ne sont pas en règle, ni de justificatif. On ne peut pas reloger ceux qui ne sont pas en règle ».



Pour rappel, c'est le 3e jour de la campagne de déguerpissement dans toute la banlieue de Dakar.











Thierno Malick Ndiaye

