Poste de Thiaroye: Collision entre un camion et un Peugeot, un bouchon infernal s'en suit Un camion et un Peugeot sont entrés en collision sur la descente du pont Poste Thiaroye. Le camion aurait dérapé, démolissant ainsi les grosses pierres séparant les deux voies.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Le bilan n'est encore disponible, mais cet accident a créé un bouchon provenant de Pikine pour rejoindre la sortie de Dakar, à hauteur de Poste Thiaroye.



Nous y reviendrons.



