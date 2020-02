Poste des Douanes de Sénoba: saisie 80 kg de chanvre indien

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 23:05 | | 0 commentaire(s)|

Les agents du Poste des Douanes de Sénoba, Subdivision de Kolda, Région douanière du Sud, ont saisi ce jeudi 30 janvier 2020, une quantité de 80 kg de chanvre indien. La saisie a été effectuée au cours d’une opération de ratissage nocturne dans les environs de Bohgal à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. La marchandise prohibée est saisie en même temps que la moto qui a servi de moyen de transport. Le trafiquant, pris en chasse, a profité de l’obscurité pour fuir et abandonner la moto et les sacs de chanvre indien.



Il faut dire que les Unités douanières opérant dans cette partie du territoire national font face à des trafiquants à bord de motos qui constituent des moyens de déplacement adaptés et prisés en raison des pistes en serpentine et parfois perdues dans de petites formations forestières. Ces deux roues servent à la fraude de denrées comme l’huile et le sucre et s’adonnent également au trafic international de produits prohibés notamment la drogue et les faux médicaments. Néanmoins, la détermination des agents des Douanes s’avère fructueuse compte tenu des saisies qui se multiplient dans cette zone. La dernière prouesse en date est celle effectuée ce jeudi 30 janvier par le chef de Poste de Sénoba, le Lieutenant Sidy WADE et son Unité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos