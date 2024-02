Potentiels participants au dialogue / Macky Sall : « Le dialogue va concerner tous les acteurs politiques, la société civile... »

Le président de la République, Macky Sall révèle que le dialogue va concerner tous les acteurs. C’est à dire, les candidats recalés, ceux retenus et les spoliés, ainsi que le secteur privé, les religieux, etc.



" Il faudra passer par des raccourcis, si on veut s’inscrit dans les délais. Il y a le code électoral. Si le dialogue indique qu’on ne doit pas se précipiter. L’élection peut se tenir avant ou après le 2 avril. "