Potou: Les pêcheurs et les transformatrices de "Kéthiakh" listent les difficultés du secteur Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 15:03 | | 1 commentaire(s)| Les pêcheurs de Potou sur mer et les femmes transformatrices de poisson séché vivent dans des conditions très difficiles. En ce sens, ils demandent au Chef de l'État du Sénégal de régler la situation du secteur de la pêche artisanale de Potou. Ils souhaitent également que soient érigées des routes goudronnées pour que les frigoristes puissent venir récupérer les poissons au niveau du quai de pêche de Potou, car, constatent-ils, depuis un certain temps, ces derniers s'abstiennent de venir en raison des routes qui sont totalement dégradées. Enfin, les femmes transformatrices demandent à l'Etat de les doter de matériel comme des gants, pour bien mener leurs activités, sans risques. Quant aux pêcheurs qui viennent à Potou sur mer pour la campagne, ils se plaignent de n'avoir pas d'habitats pour vivre et d'être obligés de retourner en Mauritanie pour se reposer.



