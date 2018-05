Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Poulet rôti aux herbes et à la tomate, pour diabétique Rédigé par leral.net le Samedi 19 Mai 2018 à 11:44 commentaire(s)|



Pour 6 personnes

Préparation : 20 mn

Cuisson : 62 mn



Ingrédients :

1 poulet fermier

4 tomates

2 oignons rouges

12 pommes de terre

1 cuillère à café de paprika

1 cuillère à soupe d’herbes fraîches

1 cuillère à soupe d’huile de colza

Sel, poivre



Préparation :

1. Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 5-6).

2. Lavez les tomates et épluchez les pommes de terre et les oignons.

3. Dans un bol, mélangez l’huile de colza, une pincée de sel et de poivre, le paprika, les herbes fraîches et une cuillère à soupe d’eau.

4. Déposez le poulet dans un plat allant au four, puis badigeonnez-le entièrement avec la préparation à l’aide d’un pinceau.

5. Coupez les tomates et les oignons en quatre, et répartissez-les autour du poulet, assaisonné du reste de la préparation aux herbes.

6. Enfournez le tout pour 50 min à 1h.

7. Retournez le poulet et arrosez-le de son jus toutes les 30 min.

8. A mi-cuisson, ajoutez les pommes de terre coupées en deux.

9. Dégustez chaud !



Le mot de la diététicienne

Pour alléger ce repas, pensez à varier les différents modes de cuisson comme cuire préalablement les pommes de terre à la vapeur ou à l’eau. Evitez également de manger la peau du poulet qui contient une quantité importante de matières grasses et laissez les cuisses et ailes à vos convives. Préférez le blanc bien moins gras mais tout aussi tendre.

L'astuce du chef

Il n’y a pas que les pommes de terre qui se marient parfaitement avec le traditionnel poulet rôti. Pour varier les plaisirs, vous pouvez également opter pour des marrons quand ils sont de saison !

Valeurs nutritionnelles par portion de blanc de poulet rôti aux herbes et à la tomate :

Calories : 401 kcal

Protéines : 58 g

Glucides : 25 g dont sucres : 1g

Matières grasses : 6 g

Fibres : 4 g

Et vous, comment préparez-vous votre poulet rôti ?

dinnosante.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager