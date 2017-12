Pour Macron, la décision de Trump sur Jérusalem est "regrettable"

Depuis Alger, le président français a réagi à l'annonce de son homologue américain, Donald Trump, qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël.



Le président français Emmanuel Macron a qualifié ce mercredi de "regrettable", la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem capitale d'Israël, et appelé à "éviter à tout prix les violences".



Lors d'une conférence de presse à Alger où il est en visite, Emmanuel Macron a souligné "l'attachement de la France et de l'Europe à la solution de deux Etats, Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité dans des frontières internationalement reconnues; avec Jérusalem comme capitale des deux Etats".



Donald Trump a annoncé ce mercredi reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, malgré les mises en garde de nombreux dirigeants du monde arabe. Une décision qui rompt avec des décennies de diplomatie américaine et internationale, et pourrait embraser le Proche-Orient.