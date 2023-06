Pour avoir dessiné une moustache au Président : Un adolescent de seize ans a été arrêté et incarcéré en Turquie Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2023 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

AFP – Un adolescent de seize ans a été arrêté et incarcéré mardi soir en Turquie pour avoir dessiné une moustache au président Recep Tayyip Erdogan sur une de ses affiches de campagne, rapporte la presse turque. Selon plusieurs médias proches de l’opposition, comme les quotidiens BirGun, Cumhuriyet et la chaine de télévision privée Halk […] AFP – Un adolescent de seize ans a été arrêté et incarcéré mardi soir en Turquie pour avoir dessiné une moustache au président Recep Tayyip Erdogan sur une de ses affiches de campagne, rapporte la presse turque. Selon plusieurs médias proches de l’opposition, comme les quotidiens BirGun, Cumhuriyet et la chaine de télévision privée Halk TV, le lycéen de Mersin, sur la côte sud-est du pays, a été accusé d’avoir « dessiné au stylo-bille une moustache de Hitler et écrit des commentaires insultants » sur une affiche du chef de l’Etat, collée près de son domicile. Identifié grâce aux caméras de surveillance, indique la presse, il a été interpellé au domicile familial et interrogé par la brigade des mineurs où « il a reconnu avoir dessiné la moustache mais nié les commentaires » qui l’accompagnaient. Déféré devant le procureur, il a été aussitôt inculpé pour « insulte au président » et incarcéré au centre pour mineurs de la prison de Tarsus, près de Mersin, précise Halk TV. Au pouvoir depuis vingt ans, M. Erdogan a été reconduit le 28 mai avec 52% des voix au deuxième tour de l’élection présidentielle pour un nouveau mandat présidentiel de cinq ans. « Insulte au président » est l’une des inculpations les plus fréquentes en Turquie où elle a été prononcée à 16.753 reprises en 2022, selon les statistiques du ministère de la Justice.



Source : Source : https://lesoleil.sn/pour-avoir-dessine-une-moustac...

