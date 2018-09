Pour avoir drogué, puis violé un garçon de 23 ans : Kalifa Karaboué, condamné à 4 ans de prison ferme De nationalité ivoirienne, Kalifa Karaboué a comparu ce mercredi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d'acte contre nature et de viol au préjudice du jeune garçon S. C. Jugé, il a écopé d'une peine d'emprisonnement de 4 ans ferme. Il doit aussi allouer la somme de 2 millions de nos francs à sa victime.

Le jeune garçon S. C risque d'être traumatisé à vie. Recruté comme plongeur dans un restaurant, sis à Ngor, il a été drogué, puis violé par son collègue, Kalifa Karaboué à la veille de la fête de Tabaski. Ce dernier, chef cuisinier de son état, lui avait servi la nuit des faits un plat de dorade et une boisson Sprite avant d'assouvir sa libido sur lui.



"Dès que j'ai bu la boisson, j'ai commencé à perdre connaissance. Ne pouvant plus tenir debout, il m'a demandé d'aller se coucher dans la chambre. C'est par la suite, qu'il m'a rejoint sur les lieux, avant de faire descendre mon pantalon. Là, j'ai voulu réagir. Mais, je ne pouvais même pas bouger. Ainsi, il est monté sur moi et, il m'a pénétré par voie anale", a narré la partie civile avec les larmes aux yeux.



Avant de poursuivre : "Au petit matin, lorsque je me suis rendu dans les toilettes, j'ai constaté des traces de spermes sur mes parties intimes qui me faisaient très mal. Très confus, je suis rentré chez moi et je me suis confié à ma tante. Pour en avoir le cœur net, celle-ci, m'a conduit à l'hôpital.



Après consultation, la blouse blanche a constaté une déchirure au niveau de mon anus. Depuis ce jour, je suis traumatisé. Je n'avais fait que 27 jours dans le restaurant. Et, c'était la première fois que le prévenu y passait la nuit."



Interrogé par le juge, Kalifa Karaboué adopte le système de défense de la dénégation. " Je n'avais ni servi un plat ni une boisson à la partie civile la nuit des faits. Je n'avais pas, non plus entretenu une relation sexuelle avec lui", a contesté vigoureusement le prévenu.



Le conseil de la partie civile a par ailleurs, réclamé 5 millions de francs Cfa, à titre de dommages et intérêts. Pour Me Ndoffène Diouf, le prévenu n'a même pas sa place dans la société. " C'est un habitué des faits. Ce qu'il a fait, c'est horrible et très sale. Il aime les anus. Il a mis un produit dans la boisson pour affaiblir sa victime. Il mérite une sanction exemplaire. Parce que, même un psychologue n'arrivera pas à faire oublier mon client sa mésaventure", a martelé la robe noire.



Abondant dans le même sens, le représentant du Ministère public a requis 5 ans d'emprisonnement ferme contre le prévenu. " L'acte de pénétration par voie anale est déjà établi par le certificat médical. Et, l'auteur n'est personne d'autre que le prévenu. Du moment que, c'est lui seul qui avait passé la nuit avec la partie civile.



Il faut le déclarer atteint et convaincu des faits de viol et d'acte contre nature. Parce que, les relations sexuelles entre deux hommes sont interdites par notre société", a relevé le parquet.



Rendant sa décision, le juge a envoyé le prévenu à la citadelle du silence pour 4 longues années. Il l'a également condamné à payer la somme de 2 millions de francs à la partie civile.



