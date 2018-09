Pour avoir exercé des attouchements sur une fillette de 11ans : Le boutiquier Mamadou Lamine Diallo écope de 2 ans de prison Coupable de l'infraction de pédophilie, le boutiquier Mamadou Lamine Diallo a été jugé et condamné ce lundi, à deux ans d'emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Domicilié à Jaxaay, le prévenu avait exercé des attouchements sur la fillette Th. D jusqu'à l'envoyer dans les pommes le 9 Août dernier. Il doit également allouer la somme de 2 millions de francs à sa victime.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018

Le boutiquier Mamadou Lamine Diallo a payé chère son ignoble acte ce lundi. Profitant de la présence de la fillette Th. D, âgée de 11ans dans sa chambre, le 9 Août dernier, le "pervers" avait introduit ses doigts dans son vagin, avant de la tripoter.



Choquée par ses agissements, sa victime avait fini par s'évanouir. " C'est ma mère qui m'avait demandé de lui acheter une glace, le jour des faits à 13h. C'est sur ses entrefaites que j'avais fait un crochet chez Mamadou Lamine Diallo, en lui demandant de m'offrir une batterie de téléphone. Mais, après m'avoir dit qu'il n'en disposait pas, il a introduit sa main dans mes parties intimes. Après quelques minutes, il exhibe son sexe et me demande de le caresser. C'est là que je me suis évanouie. Alertée, sa voisine Oumy Baldé m'a trouvé dans la chambre et m'a versé de l'eau. Lorsque je me suis réveillée, celle-ci, m'a accompagné chez moi", a raconté la partie civile, taille très petite, vêtue d'une robe multicolore en soie.



Interrogé par le juge, le prévenu s'inscrit en faux contre les accusations de sa victime pour échapper des mains de Dame Justice. " Je n'ai rien fait à la partie civile. C'est lorsque je lui ai dit que je n'avais pas une batterie, qu'elle s'est évanouie dans la chambre à ma grande surprise. C'est ainsi que j'avais appelé ma voisine Oumy Baldé qui a volé à son secours. Lorsqu'elle a retrouvé ses esprits, elle est rentrée tranquillement chez elle. Et quelques heures après, la police de Jaxaay m'a interpelé, lorsque sa mère a déposé une plainte. Mais, je n'ose même pas commettre des attouchements sur cette fillette que j'ai vue grandir sous mes yeux", s'est dédouané le sieur Diallo, tête toute honte bue.



La mère de la victime N. Fall a quant à elle, déclaré : " Lorsque ma fille m'a dit qu'elle a été victime d'attouchements sexuels, je l'avais conduite immédiatement à l'hôpital Roi Baudouin. Après consultation, la blouse blanche m'a confirmé ses dires. C'est ainsi que, j'ai déposé une plainte au niveau de la police de Jaxaay pour que justice soit faite".



A la question du juge à savoir combien elle réclame à titre de dommages et intérêts, la dame Natté dit 1 milliard, avant que la salle d'audience ne tombe dans une hilarité totale.



Convaincu de la culpabilité du prévenu, le parquet a requis deux ans d'emprisonnement ferme contre lui, pour détournement de mineure et pédophilie.



En ce sens, dit-il, la blouse blanche avait constaté la présence de spermatozoïde sur les parties intimes de la victime, dont l'hymen est resté intact. Mais aussi, que le prévenu avait soustrait la fillette de l'autorité de ses parents.



Prenant son contrepied, Me Ousmane Thiam, constitué pour la défense des intérêts du prévenu a sollicité la relaxe au bénéfice du doute.



Au terme de sa plaidoirie, le juge a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement ferme pour pédophilie uniquement. Il doit aussi, payer la somme de 2 millions à sa victime



Kady FATY Leral



