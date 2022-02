Pour corriger son neveu de 9 ans, Mohamed Traoré lui brûle les fesses avec un couteau chauffé à blanc.

Sauvage, barbare, cruel, ces faits se sont passés à Ndiakhirate. L'affaire a été jugée ce jeudi 10 février 2022 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 23 ans qui a brûlé les fesses de son neveu pour le corriger. À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Il explique : "Je suis son oncle. Il a l'habitude de voler de l'argent dans la maison. Et il attend qu'il y ait des invités dans la maison pour voler leurs affaires. Un jour, je l'ai piégé en posant un billet de 10 000 francs Cfa sur la commode de la chambre. À mon retour, l'argent avait disparu. Un autre jour, on lui a remis de l'argent pour qu'il aille à la boutique et il est revenu me dire que la monnaie s'est égarée. Le jour des faits, j'ai quitté mon travail, comme à l'accoutumée, je l'ai appelé dans ma chambre pour qu'il apprenne ses leçons. Lui tenant son cahier pour voir si sa leçon est sue, j'ai vu un billet de 2000 francs Cfa dans son cahier. Je lui ai demandé l'origine de cet argent, il a refusé de parler, c'est par la suite que j'ai brûlé le couteau à blanc pour le poser sur ses fesses. Sur ces entrefaites, le gamin m'a avoué qu'il remettait l'argent volé à une dame qui se trouve dans son école", se défend-il.



À son tour, la victime Mohamed Wade élève en classe de CE1 a avoué au tribunal avoir volé l'argent que son oncle réclamait à la maison. Quant au représentant du mineur Ndary Diop, il sollicite la clémence du tribunal à l'endroit du prévenu. "C'est lui qui s'occupe des enfants qui sont à la maison. Nous travaillons ici à Dakar, et ce n'est que le soir que nous rentrons à Ndiakhirate. C'est lui qui gère la maison", a-t-il dit.



Prenant la parole, le parquet pose au prévenu la question de savoir s'il a été traité ainsi lorsqu'on l'éduquait. Tête baissée, il répond qu'il reconnaît son erreur et que l'acte qu'il a posé est très grave.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public estime qu'il n'est pas interdit de corriger un enfant surtout quand s'il s'agit d'un enfant avec qui on a des liens familiaux, mais on ne doit pas le faire de cette manière. "Certes, on n'a pas visé la torture et l'acte de barbarie, mais les faits sont là. Lui-même, il a reconnu que durant son enfance, il n'a jamais subi de sévices", précise le parquet qui sollicite que le mis en cause Mohamed Traoré soit déclaré atteint et convaincu afin de le condamner à deux mois d'emprisonnement ferme.



La défense assurée par Me Iba Mar Diop plaidera la clémence du tribunal. Finalement, le juge après en avoir délibéré, a déclaré Mohamed Traoré coupable avant de le condamner à 1 an d'emprisonnement dont 1 mois ferme.

