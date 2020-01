Pour défaut de paiement de loyer, Delgas Assainissement de Gana Ngom expulsé de ses locaux puis condamné

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier le 9 janvier 2020, la deuxième Chambre du Tribunal de Commerce de Dakar a prononcé la résiliation du bail liant Delgas Assainissement aux Héritiers de feu Abdoulaye Diop. La juge Hélène Sarr Camara qui présidait l’audience a ordonné l’expulsion de Delgas Assainissement des locaux sis à Liberté V villa N° 5492 2ème étage à gauche à Dakar tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de leur chef. La société de l’homme d’affaires Gana Ngom a été condamnée à payer aux Héritiers de feu Abdoulaye Diop la somme de 5.164.800F CFA à titre des loyers échus et impayés et celle de 1.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts.