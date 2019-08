Pour des arriérés de loyer: Eiffage Rail Sénégal condamnée à payer 22 millions FCFA...

La société Touré Global Ingénierie et Services a gagné son procès intenté contre l'entreprise Eiffage Rail Sénégal. Celle-ci a été condamnée hier à payer à la partie civile, la somme de 21 452 000 FCFA au titre des arriérés de loyers impayés, outre celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts par le tribunal du Commerce de Dakar.

Pour la défense de ses intérêts, la société Touré Global Ingénierie et Services avait commis Me Abdoul Aziz Djigo.