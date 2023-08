Pour des broutilles , elle asperge sa nièce d’eau bouillante : Khady Ndoye risque trois mois de prison ferme

Si la juge du tribunal d’instance de Dakar suit le réquisitoire du parquet en condamnant Khady Ndoye à trois mois d’emprisonnement ferme, ça sera un ouf de soulagement pour ses proches. De nature belliqueuse, ceux-ci n’en pouvaient plus d’elle. Au-delà de proférer des injures à tous les membres de cette famille qui réside à Castors, la dame âgée de 36 ans n’hésite pas à user de la violence physique pour imposer sa loi.



Mais sa dernière querelle avec la fille de sa sœur est allée trop loin. En effet, elle a versé de l’eau bouillante sur celle-ci, lui occasionnant des blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de sept jours.



À la barre, la plaignante Yacine Ndiaye, après avoir déploré l’attitude de satante,raconte:

“Le jour des faits, j’étais dehors, en train de prendre l’air. Tout à coup, j’ai entendu une dispute dans la maison. C’est ainsi que je suis partie m’enquérir de la situation. Et ma grande sœur m’a dit que Khady insultait notre mère. J’ai eu mal, mais comme on a l’habitude de ça de sa part, on a calmé notre mère. Mais elle n’en avait pas fini avec nous.



En passant devant elle, je l’ai entendu proférer une grave insulte. Quand je lui ai demandé à qui elle s’adressait, la poitrine bombée, elle m'a dit à moi. J’ai ri et je suis partie. C’est là qu’elle a sauté sur moi. On s’est ainsi bagarré. C’est au cours de notre bagarre qu’elle a saisi la marmite qui était encore sur le feu, avant de m’asperger de l’eau bouillante.”



Des allégations contestées par la prévenue Khady Ndoye qui s’est également constituée partie civile dans cette affaire. Selon elle, c’est sa nièce qui lui a versé de l’eau. Sans convaincre la juge, elle s’est résignée à dire la vérité après les déclarations du témoin qui ont corroboré celles tenues par Yacine Ndiaye. La prévenue affirme que celle-ci a dit la vérité et a demandé la clémence du tribunal.



À la suite la partie civile qui n’a rien réclamé en guise de dédommagement, la déléguée du procureur de la République a requis trois mois d’emprisonnement ferme.

Selon elle, pour le bien de la famille, Khady Ndoye doit être mise hors d'état de nuire. En sus de cela, elle a demandé qu’elle soit déboutée de sa constitution de partie civile. Ce, même si elle a aussi des brûlures au niveau de l’avant-bras et au pied.

Elle sera édifiée le 24 août prochain

EnQuete