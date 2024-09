Pour des manquements éthiques de la profession : Le CORED interpelle deux journalistes de la RTS Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Septembre 2024 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Dans son avis n° 2/2024, le Tribunal des pairs du CORED a précisé s'être autosaisi suite à la participation de Cheikh Mouhamadou Bamba Guèye à l'émission TMTC diffusée sur DTV le vendredi 12 janvier 2024. Ce dernier y intervenait en tant que membre du Pôle Communication de Benno Bokk Yakaar (BBY, ancienne coalition au pouvoir de 2012 à 2024) et de la Task Force Républicaine, tout en occupant simultanément la fonction de journaliste-présentateur à la RTS 1. Lors de cette émission, il était invité à débattre du thème : « Macky et ‘sa’ presse : Du je t’aime moi non plus ».



L’organe de régulation a regretté que seulement deux jours après son passage sur DTV, Cheikh Mouhamadou Bamba Guèye soit apparu à l'antenne lors de l'inauguration du Bus Rapid Transit (BRT), où ses propos se sont révélés « plus militants que journalistiques ». À la suite de cette affaire, le 15 janvier 2024, le Président du CORED a adressé une lettre à Ousmane Ngary Faye pour l’informer des griefs portés contre Cheikh Mouhamadou Bamba Guèye et lui fournir les éléments relatifs à l'auto-saisine.



Conformément à la procédure, Ousmane Ngary Faye disposait d'un délai d'une semaine pour répondre aux interrogations du CORED concernant son collaborateur. Toutefois, passé ce délai, aucune réponse n'a été fournie. Face à ce silence, une relance téléphonique a été effectuée par le Président du CORED. Au cours de cette conversation, Ousmane Ngary Faye a admis avoir volontairement ignoré la saisine.



Le Tribunal des pairs du CORED rappelle que tout journaliste doit s'abstenir de troquer son rôle de professionnel de l'information contre celui de militant politique, conformément à la Charte des journalistes du Sénégal et aux articles 11 et 20 du Code de la presse. Le militantisme politique ne saurait transparaître dans le traitement journalistique de l’information. Le Tribunal enjoint ainsi les journalistes à faire preuve de vigilance et à maintenir leur impartialité.



Soucieuse de garantir le respect strict de l'éthique et de la déontologie dans la profession, la juridiction du CORED a adressé un rappel à l'ordre à Cheikh Mouhamadou Bamba Guèye ainsi qu'à tous les journalistes se trouvant dans une situation similaire.



Elle leur rappelle que, selon le Préambule de la Charte des journalistes du Sénégal, « la responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, notamment à l'égard de son employeur ou des pouvoirs publics ».



Le CORED a également averti Ousmane Ngary Faye, en soulignant que sa légitimité et sa légalité sont consacrées par la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017, portant Code de la presse, notamment dans ses articles 53 et 54 relatifs à l’autorégulation du secteur.



