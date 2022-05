Pour diverses infractions : Oumaro arrêté et déféré au parquet

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 11:15

Omaro a été arrêté et déféré au parquet vendredi dernier, par la gendarmerie de Ouakam.



L’animateur de la 2STV conduisait une voiture sans permis de conduire. Il a présenté un certificat de perte du document. Et, le véhicule ne disposait ni de plaque d’immatriculation ni d’Assurance.



Ousmane Wade