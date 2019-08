Pour éviter les délestages: l’Etat file 35 milliards FCfa à la Senelec

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques jours, les Sénégalais vivent la hantise des coupures d’électricité, à cause d’une dette plusieurs centaines de milliards de francs CFA que l’Etat doit à la Senelec et à la Société africaine de raffinage (Sar).



Selon Libération, l'Etat a pris toutes les dispositions, en débloquant 35 milliards de F Cfa pour sécuriser le stock de la société nationale d'électricité.



Le journal souligne que le ministère des Finances et du Budget a épongé la totalité de la dette que le Ter (Trans express régional) devait payer à la Senelec. Cerise sur le gâteau, les salaires et pensions ont été payés par anticipation depuis quelques jours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos