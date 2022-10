Pour factures non payées: Une partie de l’UADB privée d’eau Une partie des bâtiments administratifs du campus social de l’université Alioune-Diop de Bambey (UADB) est sans eau courante depuis plusieurs semaines en raison du non-paiement de factures d’eau, a appris l’APS lundi de ladite institution universitaire et de la société de distribution d’eau.



Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 22:34 | | 0 commentaire(s)|

"SEN’EAU a coupé le compteur qui alimentait le campus", a déclaré à l’Agence de presse sénégalaise le chef des services administratifs du centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) de l’UADB, Aliou Fall.



"Même après la rentrée universitaire, une partie du campus et quelques services administratifs sont sans eau courante", a-t-il dit, précisant qu’une autre partie est alimentée en eau par un forage.



Ndiaya Diop, le directeur des relations publiques de SEN’EAU, la société chargée d’approvisionner l’UADB en eau, a confirmé à l’APS la coupure d’eau d’une partie de l’institution universitaire. "En réalité, ce n’est pas une pénurie d’eau. SEN’EAU a suspendu la chaîne de distribution, notamment dans la partie administrative" de l’université Alioune-Diop, a-t-il précisé.



"Le centre régional des œuvres universitaires sociales de l’UADB doit des centaines de millions de francs CFA (…) à SEN’EAU", a déclaré Ndiaya Diop.



Il s’agit d’"arriérés" de paiement à la charge du CROUS de l’UADB. "Malgré ces factures impayées, SEN’EAU continue de distribuer de l’eau dans certaines parties [de l’UADB] pour subvenir aux besoins des étudiants", a ajouté Ndiaya Diop.



Le forage qui alimente actuellement une partie de l’université Alioune-Diop a été construit par la société de distribution d’eau, a-t-il dit.



SEN’EAU est une société de droit sénégalais dont Suez, un groupe français, détient 45 % du capital. L’Etat du Sénégal en contrôle 24 %, des partenaires sénégalais sont détenteurs de 20 % du capital, et les salariés du secteur de l’eau 11 %. L’entreprise assure la distribution de l’eau dans plusieurs villes sénégalaises depuis quelques années.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook