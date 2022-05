Pour financer les femmes porteuses de projet: Les membres de Femmes Chics lancent un fonds de solidarité

Mamico coco et Cie sont plus que jamais déterminées à soutenir les femmes porteuses de projet. L'administratrice du groupe Femmes chics l'Officiel et ses camarades, ont lancé un fonds de solidarité pour financer ces femmes. Mamico Coco de son vrai nom, Mariama Kébé, a décidé avec les membres de son groupe, de changer les choses avec une collecte Kopar express, qui vise à distribuer des prêts aux femmes, sans taux d'intérêt.



L'étude des projets se fera par le bureau d'études et de financement qui regroupe 5 FC indépendantes et 1 administratrice. Conscientes que la solidarité est une chose essentielle pour leur avancement, les Femmes Chics se sont donné la main pour un avenir meilleur.