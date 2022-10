Pour gagner l'élection, un candidat au congrès de New York partage une vidéo porno de lui Rédigé par leral.net le Samedi 15 Octobre 2022 à 18:01 | | 0 commentaire(s)|

Certains sont visiblement prêts à tout (et n'importe quoi) pour remporter des élections. Mike Itkis, un candidat américain au 12e district du Congrès de Manhattan, en est un exemple criant. Ce dernier a réalisé puis partagé sur la célèbre plateforme Pornhub une vidéo pornographique de lui, où on le voit en plein ébat sexuel avec une actrice X, Nicole Sage. Une vidéo qui ferait partie de sa stratégie de campagne.



Le clip de 13 minutes aurait un double objectif: lui permettre la victoire, mais aussi de partager un message politique, explique le média Vice USA. Oui oui, un message politique. Le candidat veut en effet décriminaliser et légaliser le travail du sexe, et cette vidéo pourrait être une sorte de support de communication censée renforcer ses propos.



Côté message politique, on vous laisse juges. Côté communication, le moins que l'on puisse dire, c'est que la vidéo intitulée «Bucket List Bonanza» a semble-t-il pas mal circulé. Publié sous le nom du candidat, le clip aurait été visionné plus de 150.000 fois sur Pornhub.



BDSM

En se penchant un peu plus sur sa biographie, on arrive à mieux cerner le personnage. Le candidat s'identifie comme «Pas marié. Pas d'enfants. Pas célibataire» et, s'il est élu, ce dernier compte s'attaquer directement aux pensions alimentaires pour enfants, estimant que «les hommes ne devraient pas être tenus de subvenir aux besoins des enfants biologiques sans accord préalable», rapporte City & State.



Pour la ville de New York, ce n'est pas une première. En 2021 déjà, une vidéo sexuelle impliquant un candidat avait circulé en plein milieu d'élections municipales. Le clip montrait alors un politicien soumis à divers actes BDSM dans un club de dominatrices de la ville. Dans ce cas de figure, la vidéo avait en revanche été publiée à l'insu du candidat. Pire, elle avait été diffusée à la presse par son propre directeur de campagne! Niveau histoire invraisemblable, on n'est jamais déçu avec les États-Unis.





