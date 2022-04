Pour garantir la qualité des médicaments, vaccins et produits de sante, la Belgique alloue 10 milliards de FCFA au Sénégal Le ministre de l’Economie, de la Coopération et du Plan du Sénégal, Amadou Hott et l’Ambassadeur du Royaume de Belgique, Hubert Roisin, ont procédé hier à une signature de convention sur l’accès équitable aux médicaments et vaccins, et un portefeuille climat pour la gestion intégrée des ressources et écosystèmes naturels. Ainsi, d’après un communiqué parcouru hier par L’AS, une enveloppe de 10 milliards de FCFA a été mobilisée afin de mieux renforcer le système de santé sénégalais en garantissant la qualité des médicaments, vaccins et produits de santé.



Rédigé par leral.net le Samedi 30 Avril 2022 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Garantir la qualité des médicaments, vaccins et produits de santé au Sénégal : telle est en effet la volonté du Royaume de Belgique en octroyant un financement de 10 milliards de FCFA au gouvernement de Macky Sall.





D’après un communiqué parvenu hier à «L’As», ce partenariat intervient dans le cadre d’un programme d’amendement à la Convention spécifique entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal, signée le 15 juillet 2019. «Cette nouvelle intervention qui démarre en 2022 se concentrera sur l’appui à l’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) nouvellement créée pour lui permettre d’atteindre le niveau de préqualification requis par l’OMS pour assurer toutes les responsabilités en termes de règlementation pharmaceutique.



Aussi, le projet appuiera le Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour assurer que les vaccins et médicaments produits localement ou importés soient de qualité et restent accessibles à la population», indique le document qui renseigne qu’elle couvrira la période 2022 – 2026, interviendra au cœur du bassin arachidier dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, et dispose d’un budget de 11,5 millions d’euros en dons (7,5 milliards FCFA). «Elle vise à améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et de restaurer de manière durable les écosystèmes naturels du Sahel dans la lutte contre la désertification et les conséquences négatives des changements climatiques afin de renforcer la résilience des populations du Sahel», ajoute le communiqué.



Au-delà des actions visant à réduire les sources des changements climatiques (atténuation), ajoute la même source, un accent particulier est mis sur l’adaptation à travers le développement du conseil agricole centré sur l’adaptation aux changements climatiques, l’appui à la mise en œuvre de pratiques durables de gestion de l’eau, la promotion des pratiques agroécologiques durables et résilientes, etc. «Ce quatrième pilier s’ajoute aux trois piliers existants du programme de coopération bilatérale entre la Belgique et le Sénégal : la Promotion de l’entrepreneuriat durable et de la création d’emplois décents dans le Sine Saloum et son Agropole, le pilier santé avec l’intervention «Santé de la femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (e)» ; et le troisième pilier, renforcement de compétences, avec l’intervention «Formations, Etudes et les Expertises», pour un budget total de 49 millions d’euros en dons», indique le texte

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook