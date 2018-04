Pour la libération de Khalifa Sall et Barthélémy Dias, une marche prévue ce vendredi

Le maire de Dakar et Barthélémy Dias, en détention au niveau de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, n’ont pas fini de constituer des problèmes pour le régime. Preuve que leur détention va créer d’énormes difficultés au régime qui a déjà du mal à faire oublier la loi sur le parrainage, il nous revient que le Mouvement Rassure que dirige Youssouf Mbow, a déposé depuis vendredi dernier une demande d’autorisation de marche, pour ce vendre 27 avril 2018. Youssouf Mbow et ses camarades comptent marcher pour exiger la libération de Khalifa Sall et de Dias-fils…



Cette demande va-t-elle être acceptée par le préfet de Dakar qui ne veut pas entendre parler de regroupement par ces temps ? Rendez-vous ce mercredi 25 avril. Youssouf Mbow et Cie qui ont déjà fini de prendre langue avec tous les autres mouvements de soutien au maire de Dakar et à Barthélémy Dias, feront face à la presse à 16 h pour revenir de long en large sur les détails de cette affaire au siège de leur coalition « (Taxawu Senegal), sur les deux voies de Sacré-Cœur.









Les Echos

