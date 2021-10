Pour la paix et la stabilité dans le pays : Après Dakar, l'APD marche à Darou Mouhty Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 11:08 | | 0 commentaire(s)| L’Alliance pour la paix et le développement (APD) de Thierno Lô, toujours dans sa dynamique pour la Paix et la Stabilité du pays, a tenu une marche à Darou Mouhty. En images, leur rassemblement chez l’ancien ministre Thierno Lô.























Accueil Envoyer à un ami Partager