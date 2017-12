Pour obtenir la liberté provisoire : Les avocats de Khalifa Sall déposent une caution, aujourd’hui

Le député maire de Dakar change de stratégie. Apres les nombreux recours introduits par les avocats de Khalifa Sall qui n’ont pas eu les résultats escomptés à savoir l’obtention d’une liberté provisoire, finalement, une caution sera déposée.



Selon des sources proches du dossier, les partisans, les sympathisants, parents et amis de Khalifa Sall et ses codétenus qui avaient lancé une campagne de collecte de fonds pour payer la caution, ont rassemblé la somme indiquée. L’argent a été remis aux avocats du maire de Dakar et ses codétenus pour qu’ils déposent l’argent aujourd’hui.



Selon nos interlocuteurs, Khalifa Sall et compagnie ont été contraints par leurs familles et amis d’accepter le dépôt d’une caution. Ils souhaitent que Khalifa Sall et compagnie comparaissent libres au procès. Il revient ainsi au doyen des juges qui instruit le dossier, d’apprécier. Il faut rappeler que Khalifa Sall et huit de ces collaborateurs sont poursuivis pour un détournement de 1,8 milliards à la mairie de Dakar.







L’As