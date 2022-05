Pour payer une dette à son père : Khadim Diop perd 1 million au pari foot et finit à la Police Les jeux en ligne (Pari sportif ou 1xbet) continuent de faire des victimes. Cette fois-ci, c’est à Touba que s’est déroulé une scène «comique». Khadim Diop, commerçant dans ladite localité, est loin de se douter qu’il allait avoir maille à partir avec la Justice. En ayant eu le malheur de demander à la gérante d’un multiservice du nom de M. K. Guèye, de lui effectuer un dépôt de la somme d’un million Cfa pour les besoins de la cause, dans son compte Orangemoney. Ce commerçant léger a fait croire à la gérante du Multiservices qu’il était en possession de la somme à déposer. Tribune

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mai 2022 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Nos confrères de seneweb informent que Khadim Diop est classé adepte du gain facile. C’est ainsi qu’il a perdu la somme d’un million au Pari sportif et a atterri au Commissariat spécial de la Police de Touba. En effet, il s'est retrouvé en détention dans les locaux du commissariat spécial de Touba, car n’ayant pas gagné son pari sportif sur lequel il misait pour restituer à la dame M. K. Guèye la somme transférée, ce commerçant exerçant au marché Darou Khoudoss de Touba avait parié pour 500.000 Cfa. Mais Khadim Diop n'a pas gagné, au finish.



Loin de se décourager, le commerçant a encore misé le reste de l'argent. Malheureusement, la chance ne l'ayant une nouvelle fois pas souri, le voilà contacté quelques instants plus tard par la gérante du multiservice, venue lui réclamer son argent transféré. Mais le parieur n'a pas su que dire pour honorer son engagement. Lasse de patienter, la gérante a déposé une plainte contre Khadim Diop au commissariat spécial de Touba. Ce dernier a été interpellé.



D’après des sources de Seneweb, Khadim a avoué qu’il devait «payer une dette à papa». C’est pourquoi, dit-il, «je voulais parier pour gagner de l’argent. Malheureusement, j'ai perdu à deux reprises», confesse-t-il. Selon Seneweb, le commerçant Khadim Diop a passé la nuit d'hier dans les locaux de la police. Mais il pourrait être bientôt libéré, parce que le million de francs Cfa qu’il a «emprunté» au multiservice a été remboursé à la plaignante.



Toutefois, le père du mis en cause a confié que son fils lui a fait perdre des millions, à cause de ses agissements. Le commerçant pourrait être libéré tard dans la soirée d’hier, puisque le million «emprunté» lui a été remboursée à la dame gérante du Multiservice



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook