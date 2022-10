Pour permettre aux fidèles de "manger de la viande", l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire sursoit à la grève jusqu'à la fin du Gamou

L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire est consciente de l'importance du Gamou, qui requiert une consommation de viande, de denrées alimentaires et de poissons.



Ainsi, pour permettre aux fidèles de manger des aliments sains et de bonne qualité, l'intersyndicale a décidé d'autoriser les camarades compétents à assurer les inspections de viande et de produits halieutiques ainsi que le contrôle des aliments, renseigne un communiqué parvenu à Leral.



Lequel poursuit: "Le mot d'ordre de grève reste de vigueur jusqu'à vendredi. Une assemblée générale sera organisée le lundi 10 octobre 2022 pour donner suite à la lutte.



L’intersyndicale remercie la Présidente du haut conseil du Dialogue social, Madame Innocence Ntap NDIAYE, qui a joué un rôle prépondérant dans cette prise de décision", informe le document.