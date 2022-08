Pour redonner espoir à la jeunesse ! Pape Djibril Fall Président « Les Serviteurs /Marche Pour Le Renouveau (Mpr) » Le Hashtag « # Il est temps que Pape soit député » largement diffusé, en Wolof, dans les réseaux sociaux, a eu des résultats positifs. Il n’a fallu qu’à peine trois mois pour que le célèbre chroniqueur de l’émission « Diakarlo » de la Télévision Futurs Médias (Tfm) soit élu député. Après avoir marqué des esprits dans ses interventions « choc » à la télé, Pape Djibril Fall est parvenu, avec sa très jeune formation politique, Les Serviteurs /Marche Pour le Renouveau (MPR) a damné le pion à des caciques, en obtenant 56 303 voix, troisième après la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), et l’inter coalition de l’opposition Yewwi / Wallu.

Le secret de « PDF » repose notamment sur sa cohérence, sa constance, son discours « véridique » mais aussi la personnalité de l’homme dont la politesse et l’ouverture d’esprit font l’unanimité dans les témoignages. Pape, c’est aussi l’espoir de la jeunesse sénégalaise.



D’ailleurs, la principale caractéristique de la campagne du leader des « Serviteurs » lors des législatives, était son équipe composée presque que de jeunes. Il avait l’équipe la plus jeune. Rien d’étonnant, car « PDF » s’est surtout engagé en politique pour « redonner espoir à cette jeunesse » qui semble perdre la boussole. Ce qui lui permettra de matérialiser sa « passion sans limite pour le développement du Sénégal et de l’Afrique ».



Il est adulé, aimé, apprécié par la majeure partie des Sénégalaises et des Sénégalais. Dans les témoignages, Pape Djibril Fall, puisque c’est lui dont il s’agit, est peint comme la perle rare en politique. Le patron des Serviteurs /Marche Pour le Renouveau (MPR) qui doit bientôt siéger dans la quatorzième législature, semble être le chouchou du public sénégalais.



Tous ceux qui le connaissent ou le suivent à la télé, ont magnifié son caractère, sa manière de faire la politique. Pourtant, le journaliste qui a souvent été « courtisé » par la classe politique regroupant les ainés, n’a eu que son courage mais aussi et surtout les nombreux soutiens qui le galvanisaient pour se lancer dans le « terrain glissant » comme un de ses camarades de promotion du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), Papa Amadou Sy, qualifie le milieu de la politique au Sénégal.



Déjà en déclarant sa candidature pour les législatives, le 22 avril 2022, Pape Djibril Fall a été clair. « Nous ne sommes dans aucune contingence politique. Nous n’avons aucun engagement politique de quelque bord que ce soit. Nous envisageons de tracer une ligne que nous allons construire avec les Sénégalaises et Sénégalaises qui sont fatigués de cette bipolarisation dans l’espace politique», a-t-il précisé. Aujourd’hui, l’histoire lui a donné raison. Pape reste cohérent dans sa démarche qui n’a pas varié depuis qu’il s’est investi en politique. Sa décision de s’inscrire sur les Non-alignés à l’Assemblée nationale le prouve aussi.



Pape Djibril Fall, malgré cette aura dont il jouit auprès du public, a souvent été sous le feu des critiques, parfois non fondées. Dès les premiers pas en politique, certains lui ont reproché d’avoir une position non claire. Mais, le jeune a vite fait de démasquer leurs jeux. Pape ne variera point dans sa logique. Il ira même jusqu’à condamner l’apologie de la violence en politique.



« J’ai l’habitude de dire que le Sénégal est une promesse de paix et de stabilité sociale que nul n’a le droit d’altérer. Conserver ou conquérir le pouvoir ne doit pas se faire au prix de la vie d’innocentes personnes. Si ce discours dérange de part et d’autre, j’en suis désolé mais c’est le discours que je continuerai de tenir parce que c’est une conviction forte en moi. Si prôner la non-violence est synonyme de ne pas appartenir à l’opposition alors je l’assume totalement et entièrement, dira-t-il au micro de Seneweb.



Pour ce magistrat ayant requis l’anonymat, Pape Djibril Fall a su mettre en profit ses chroniques dans lesquelles il défend des idées progressistes. Ce qui a, d’après le magistrat instructeur, fait engager dans la politique.



« C’est un jeune qui a un avenir prometteur », dit-il. Toutefois, le jeune magistrat, ayant la même tranche d’âge que le leader des Serviteurs /Marche Pour le Renouveau (MPR), le journaliste converti en politique doit, pour le moment, se focaliser sur son rôle de député et matérialiser les idées qu’il défend.



« Il ne doit pas prématurément se fixer des ambitions présidentielles », conclut-il. De son côté, Pape Djibril a promis de rester fidèle dans sa logique. « Le terrain politique est vicié au point que d’aucuns l’assimilent à une arène où s’affrontent de redoutables gladiateurs. Notre engagement politique par ailleurs, n’est rien d’autre que la continuité du combat que nous avons toujours porté sur les plateaux de télévision », a-t-il dit récemment lors d’une interview accordée à « Seneweb ».



Pour Ina Diariétou Sané, étudiante en deuxième année à la faculté de Droit de l’Université de Dakar, Pape Djibril Fall a su gagner son estime car « c’est un homme bien, correct, éduqué, dont les discours séduisent ». La jeune étudiante espère que PDF remplira son rôle de député comme il le faut. Pour celle qui confie n’avoir eu aucune attraction pour la politique, si demain Pape Djibril Fall candidat à une élection présidentielle, « je n’hésiterai pas à voter pour lui », tranche l’étudiante la vingtaine qui dit, avec une mine joviale et taquine vouloir un jour avoir un époux « beau, tendre, intelligent comme PDF » au teint marron.



Abdoulaye Ndiaye embouche la même trompette que InaDiarry. Pour le jeune guide touristique qui habite à Mbour, Pape Djibril Fall a une ouverture d’esprit, un charisme, qui forcent le respect. « Je l’estime beaucoup », nous confie le jeune Ndiaye non sans dire que le pays a besoin de nouveaux hommes politiques comme Pape Djibril. Toutefois, Abdoulaye conseille au patron des « Serviteurs » de ne tomber dans le piège des manipulations.



Au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) où Pape Djibril Fall a effectué un « brillant » parcours selon ses camarades de de la 42ème promotion (2014), les témoignages sont presque unanimes quant à cette curiosité et cette envie inextinguible de la quête de connaissances de l’homme. Si l’engagement en politique du boss des « Serviteurs » a surpris certains, ce n’est point le cas pour ses camarades qui voyaient déjà, au temps de l’école, que PDF comme ils aiment l’appeler, avait des qualités qui le prédestinaient à ce qu’il est devenu aujourd’hui.



Pape Amadou Sy, se remémore de ces temps nostalgiques, où lui et ses collègues de la 42ème Promo du Cesti, étaient presque « éblouis » à chaque fois que leur camarade PDF monopolisait la parole pour débattre d’un sujet dont la pertinence et la manière dont le célèbre chroniqueur de la Télévisions Futurs Médias (Tfm) le disséquait point par point. Journaliste à la télévision « 7TV », Papa Amadou Sy est submergé par un sentiment de fierté. Et pour Sy, c’est sûr que ce même sentiment habite la presque totalité de la 42ème Promo d’où est issu Pape Djibril Fall et dont les initiales « PDF » seraient une appellation que lui ont donnée ses camarades du Cesti. « PDF était un friand de débats », se souvient Papa Sy pour qui leur collègue était d’ailleurs parmi les « plus grands débatteurs de la classe ».



Mais, PDF c’est aussi quelqu’un qui sait et aime défendre les couches vulnérables du Sénégal. A en croire Papa Amadou Sy, « en classe, quand il (PDF) prenait la parole, on sentait sa soif inextinguible de la connaissance, il aime la perfection. PDF prônait toujours l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises les plus défavorisées. »



Pour Papa Amadou Sy, PDF mérite ce qu’il a eu aujourd’hui en politique, à savoir son poste de député. « C’est quelqu’un de très ambitieux. Il est jeune, il est constant dans ses convictions, il est bien éduqué et c’est un homme affable au sourire facile », confie le journaliste de 7TV, visiblement satisfait des résultats (du scrutin législatif) qu’a obtenus son camarade de promotion à qui il souhaite un avenir radieux dans la politique. « Car, c’est un jeune qui a un avenir prometteur », Mais, pour faire un long chemin PDF doit être vigilant. Car, il est entré dans un terrain glissant, avertit son ami et collègue Papa Amadou Sy non sans lui souhaiter un mandat réussi à l’Assemblée nationale.



Les témoignages de Papa Amadou Sy semblent avoir échos ces dires de PDF qui disait sur Seneweb : « Un coup d’éclat de projecteurs jaillira sur toutes leurs préoccupations, une fois à l’Assemblée nationale, avec des propositions concrètes qui iront dans le sens de leurs résolutions. Notre engagement n’est motivé en rien d’autre si ce n’est être au service exclusif du peuple sénégalais. »



PDF ne s’adjuge guère d’être le meilleur. « Docile et humble », le sortant du Cesti n’a qu’un seul justificatif pour s’être engagé en politique : C’est le peuple sénégalais. Le contraire aurait étonné. Car, comme l’a témoigné son camarade de promo Papa Amadou Sy, PDF a toujours défendu le peuple, même en étant étudiant.



Pour Seydou Diao qui a connu Pape Djibril Fall, au physique moyen, un peu élancé, le sourire en coin, projeté sur un visage affable et jovial, à travers ses interventions dans l’Émission « Diakarlo » à la TFM, le journaliste était « pertinent » à fois qu’il prend la parole et « j’espère que ses prises de position peuvent lui apporter quelque chose en étant député à l’Assemblée nationale.»



Aussi paradoxal que cela puisse sembler, Pape Djibril Falljouit même d’une certaine considération au sein d’autres militants de l’opposition.

C’est le cas de Moussa ThiendallaDiouf, « récalcitrant » de Bess Du Niakk de Sérigne Mansour Sy Diamil qui a récemment décidé de rejoindre le camp du pouvoir pour travailler avec Macky Sall. Pour le nouveau sympathisant de Yewwi Askan Wi, enseignant de son état, Pape Djibril a un avenir prometteur. Le jeune instituteur est d’avis que PDF peut devenir président de la République. Mais, selon Moussa Diouf, il faut, pour cela, que le jeune Pape soit ancré dans l’opposition, qu’il reste cohérent…



Même dans la jungle politique, Pape Djibril Fall est chanceux d’être jusque-là épargné d’acerbes animosités. Le jeune PDF a plutôt des « conseillers » qui, à l’instar de la majeure partie des populations notamment les jeunes, magnifient son engagement politique et saluent sa manière de faire.



Pour Mamour Cissé, un collaborateur du président Macky Sall et président de la formation politique Parti Social Démocrate(PSD/Jant-Bi) « Pape Djibril Fall en train de faire son petit bonhomme de chemin en politique et on le suit avec attention ». M. Cissé estime que « s’il (PDF) créée sa proprevoie, tout en évitant de suivre des pyromanes qui sont dans des logiques guerrières, et qu’il sache que être dans l’opposition ne veut pas systématiquement dire tirer sur tout ce qui bouge, avec une posture républicaine, oui avec l’alternancegénérationnelle il peut faire son petit bonhomme de chemin ».



Cependant, le chef du PSD Jant-Bi souligne qu’ « il faudra qu’il sache aussi que la politique n’est pas une fin en soi, que la politique n’est pas un métier, il faudra plus que jamais qu’il ait un métier, qu’il ne vive pas de politiquer, car c’est le fait de vivre de politique qui mène à des compromissions ».



Enfin, l’ainé de PDF en politique, estime qu’« il faut qu’il trace sa voie, qu’il soit au service du peuple avec qui il a signé un contrat déterminé de cinq ans à l’issue des législatives ».



Aujourd’hui, « PDF » a du pain sur la planche. Le chroniquer de l’émission « Diakarlo » qui l’a rendu célèbre auprès de beaucoup de Sénégalais, n’a pas droit à l’erreur. Ses prises de positions à la télé doivent se refléter à l’Assemblée nationale. Pape ne doit point chercher à plaire mais il doit continuer à être constat et cohérent pour que les Sénégalais qui l’ont poussé à être député puisent encore, s’il le faut, faire de lui un président de la République. De toute façon un jeune politique aguerri est né. Le chemin ne fait que commencer !



