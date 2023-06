Pour sa contribution significative dans le domaine de la santé : Pr Awa Marie Coll Seck décorée par le Japon Après l’ancien ambassadeur du Sénégal au Japon, Gabriel Alexandre Sar, la ministre d’Etat et présidente du Comité national de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) a été décorée de «l’ordre du Soleil levant, étoile d’Or et d’Argent», pour «son engagement et sa contribution significative au renforcement des relations bilatérales» dans le secteur de la santé entre Dakar et Tokyo.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juin 2023 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Pr Awa Marie Coll Seck a reçu cette plus haute distinction japonaise, vendredi dernier, des mains de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Izawa Osamu, nous apprend Bes Bi.



Ce dernier a souligné que l’ancienne ministre de la Santé a, durant ses deux mandats, promu la Couverture sanitaire universelle (Csu) lan¬cée par le gouvernement du Japon en 2013 dans laquelle elle avait déployé des efforts en collaboration avec l’Agence de coopération japonaise (Jica) qui avait finalement abouti à la mise en place de la Couverture maladie universelle (Cmu) au Sénégal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook