Pour se renforcer: Le PSG penserait cet été à Kalidou Koulibaly Le PSG penserait cet été à Kalidou Koulibaly pour se renforcer, à l’instar du FC Barcelone et de Chelsea. Mais de son côté, le Napoli entendrait bien le prolonger, alors que son contrat expire en juin 2023. Et, Leonardo devrait être fixé prochainement concernant un potentiel transfert du Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 21:45 | | 0 commentaire(s)|

Lors du prochain mercato estival, le PSG aimerait se renforcer dans tous les secteurs afin de ne plus connaître une nouvelle désillusion en Ligue des champions la saison prochaine. Dans cette optique, le club de la capitale explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts.



En défense, la direction parisienne songerait de nouveau à Kalidou Koulibaly, dont le contrat avec le Napoli expire en juin 2023. Mais de son côté, le club italien essayerait de prolonger le Sénégalais. Un rendez-vous serait d’ailleurs à prévoir entre les deux parties.



Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, une réunion serait à prévoir dans les prochains jours entre Fali Ramadani, l’agent de Kalidou Koulibaly, et le Napoli pour discuter de l’avenir du défenseur central sénégalais.



Le pensionnaire de Serie A souhaiterait le prolonger. Puisque, son contrat expire en juin 2023. Mais si le joueur de 30 ans vient à ne pas étendre son engagement, le Napoli pourrait bien se résoudre à le vendre lors du prochain mercato estival. En plus du PSG, le FC Barcelone et Chelsea seraient à l’affût.























Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook