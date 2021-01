Pour un assainissement approprié: Ababacar Mbaye Sakho Dg Onas demande "l’implication de tout un chacun" La passation de service au sein de l’office National d’Assainissement du Sénégal (Onas) s’est déroulée hier vendredi. Une occasion saisie par le nouveau directeur des lieux pour exprimer sa reconnaissance au Chef de l’Etat Macky Sall et à son prédécesseur Lansana Gagny Sakho pour les efforts fournis au sein de la structure.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Janvier 2021 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la cérémonie, Ababacar Mbaye Sakho appelle à une mobilisation et à une concertation franche et constructive de tous les acteurs dans le but d’atteindre les objectifs pour un assainissement approprié, durable pour tous.



S’agissant des défis a relever concernant l’augmentation de l’offre d’accès aux services d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales, la gestion et l’exploitation des infrastructures d’assainissement ou même la valorisation des sous-produits de l’assainissement, A . Mbaye se dit conscient et ne nourrit aucun doute en ce qui concerne l’atteinte des objectifs assignes.



Mieux, il appelle l’implication de tout un chacun en vue d’atteindre les buts escomptes pour un assainissement approprie.



« C’est ici le lieu pour moi de dire que seule la concertation franche et constructive, la mobilisation de tous les acteurs WASH clés (dont les collectivités territoriales, les départements sectoriels connexes (aménagement, urbanisme, etc.), le secteur prive, la société civile, les medias d’actions et les populations) dans le sens d’un travail harmonise et coordonne. Ce qui permettrait d’atteindre nos objectifs pour un assainissement approprie, durable et pour tous », a-t-il fait savoir non sans souligner que les initiatives des acteurs de la société civile, notamment des ONG et l’implication du secteur prive (dans l’exploitation et en termes d’innovations) pour le développement du sous-secteur de l’assainissement sont à recenser et a encadrer pour la capitalisation de toutes les expériences.



Quant au directeur général sortant, Lansana Gagny Sakho, A. Mbaye Sakho n’a pas manque de lui adresser ses vifs remerciements pour les efforts consentis avec engagement dans le sous-secteur de l’Assainissement tout en lui souhaitant de meilleures perspectives.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos