Pour un deuxième site de raffinage au Sénégal: La Sar va construire une nouvelle usine de pétrochimie

En quête d’une deuxième raffinerie, la Société africaine de raffinage (Sar) a profité du séjour du Président Diomaye en Chine pour trouver un partenaire sur son projet. Sous la houlette de son Dg, Mamadou Abib Diop, la Sar y a signé un protocole d’accord avec Sedin Engineering, une filiale de China national engineering, connu pour son expertise dans le domaine. «Ce protocole va permettre aux deux entités d’explorer les futurs axes d’une collaboration pour la construction d’un deuxième site de raffinage au Sénégal et d’une nouvelle usine de pétrochimie, dans le cadre du Projet Sar 2.0», a informé, dans un communiqué la Sar, qui mise sur le contexte d’exploitation du pétrole et du gaz par le Sénégal. Pour lequel d’ailleurs, elle a commencé à adapter ses installations en passant d’une capacité de raffinage de 1,2 million à 1,5 million de tonnes par an, fruit d’un investissement de 53 milliards de FCFA, rapporte Bes Bi.