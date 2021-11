Pour un séjour de cinq jours: Le Khalife général de Médina Baye à Dakar, ce jeudi Le Khalife général de Médina Baye (Kaolack, centre), Cheikh Mahi Ibrahima Niass, va effectuer une visite à Dakar, à partir de ce jeudi, pour une durée de 5 jours.

Vendredi, il va participer à la Hadaratul Jumah au stade des Parcelles Assainies, où se tiendra la cérémonie officielle en présence d’un représentant de l’Etat.



Cheikh Mahi Ibrahima Niass procédera samedi à l’inauguration de la zawiya Cheikh Mansour Mamoune Niass à Nord Foire.



Dimanche, il participera à la journée culturelle dénommée Cheikh Ibrahima Niass dit Baye Niass au terrain ACAPES des Parcelles Assainies.



Selon, toujours le communiqué, le Khalife général de Médina Baye s’entretiendra, samedi et dimanche, avec des autorités étatiques, coutumières et religieuses.











