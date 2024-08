Pour une Presse Forte et Libre : CORED lance un appel à l'apaisement et à la concertation entre médias et autorités Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) exprime sa profonde préoccupation face à la persistance des tensions entre les acteurs des médias et les autorités étatiques. Cette situation, jugée regrettable par le CORED, place ces deux entités dans une dynamique conflictuelle alors qu'elles devraient œuvrer ensemble en tant que partenaires de développement, engagés à avancer main dans la main.

Face à cette conjoncture délicate, le CORED lance un appel à la sérénité. Il exhorte l'ensemble des acteurs médiatiques, dans toute leur diversité, ainsi que les autorités gouvernementales, à se réunir autour d'une table pour engager un dialogue franc et constructif.



Ce dialogue, souligne-t-il dans son communiqué, est essentiel pour identifier les difficultés du secteur et trouver des solutions appropriées pour y remédier.



Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias met en avant l'importance cruciale d'une presse professionnelle, forte, libre et indépendante, qui constitue un pilier indispensable pour une démocratie vivante. En ce sens, il salue l'initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a, lors du Conseil des ministres du 14 août 2024, appelé à un « dialogue rénové avec la presse nationale ».



Pour le CORED, ce dialogue doit être mené avec sincérité et sans émotion, afin d'insuffler un nouvel élan au secteur de la presse, dont le rôle a été déterminant dans le rayonnement du Sénégal, tant en Afrique que dans le reste du monde.



En conclusion, Il rappelle les dispositions du Code de la presse qui mettent en exergue la volonté des acteurs médiatiques de s'inscrire dans une pratique professionnelle respectant les principes de compétence, tout en garantissant au public une information plurielle et de qualité, dans le respect des droits individuels, des institutions républicaines, de l'ordre public et des bonnes mœurs.



