Pour une cargaison de riz: La SNTT SA condamnée

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier et dernier ressort, la présidente de la séance Mme Hélène Sarr Camara a déclaré en premier lieu, la SNTT responsable des pertes et avaries au déchargement et manutention et transfert d’une cargaison de riz destinée à la société BONTE.



Ensuite, elle l'a condamné à payer respectivement à la SONAM la somme de 6 509 690 FCFA et 3 563 894 FCAF à la société Bonté Sénégal.



La société Sonam a été assistée par Me Genevieve Lenoble. Cette dernière avait en face d'elle, Me Tounkara et Associés, conseillers de SNTT.