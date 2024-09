Pour une justice indépendante : «Ceux qui me connaissent savent qu’on ne me dicte pas ce que je dois faire», Ousmane Diagne En réaction suite aux graves révélation du premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de la Justice a exprimé sa profonde préoccupation face à la gravité de la situation, soulignant que celle-ci revêt un caractère pénal.

Il a assuré que toutes les enquêtes nécessaires seraient menées avec la rigueur requise, tout en respectant scrupuleusement la présomption d'innocence. « Je peux vous garantir que les responsabilités seront établies », a-t-il affirmé à propos du « carnage » financier évoqué par le Premier ministre.



Afin de rassurer quant au fait que la reddition des comptes ne constitue pas une chasse aux sorcières, comme le craignent l'opposition et certains membres de la société civile,



Ousmane Sonko a déclaré : « Nous avons un ministre de la Justice qui joue sa crédibilité et qui ne permettra pas que les principes fondamentaux soient bafoués. C’est un homme issu du sérail. Notre objectif n'est pas la vengeance ; nous sommes ici pour assurer une gestion responsable des affaires publiques, et non pour répondre aux insultes. »



Dans le même esprit, Ousmane Diagne a ajouté : « Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qu’on peut manipuler. Nous ne céderons pas aux pressions extérieures. »



